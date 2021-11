Tuincentrum Boxtel wordt Intratuin, al zat dat eigenlijk nog niet in de planning

Intenties om nu al te stoppen met Tuincentrum Boxtel hadden eigenaren Sjaak en Nel van Engelen eigenlijk nog niet. ,,Maar deze kans diende zich aan”, vertelt Sjaak. ,,En we zijn 62. Over een paar jaar hadden we wél willen stoppen. Je weet natuurlijk niet of er dan weer iemand is die het wil overnemen voor een goed bedrag.”

In 1996 werden Nel en Sjaak van Engelen eigenaren van het tuincentrum, dat in die tijd nog Tuincentrum Overvecht heette. De zaak bestond toen ongeveer vijf jaar en Sjaak werkte er tot de overname als bedrijfsleider. In oktober werd het dertigjarig bestaan van het tuincentrum gevierd.

Volledig scherm De buitenkant van Tuincentrum Boxtel. © Peter de Bruijn

Vanaf januari 2022 neemt de familie Kolbach de boel over. Anton Kolbach is ook al eigenaar van de Intratuin vestigingen in Rosmalen, Tilburg, Sliedrecht en Hendrik Ido-Ambacht. In Boxtel komt zijn dochter Albertine Kolbach aan het roer te staan. Zij gaat de exploitatie en de dagelijkse aansturing van het personeel doen.

Personeel mag blijven

Het huidige personeel mag overigens gewoon blijven. ,,Dat was echt een voorwaarde voor ons”, vertelt Sjaak van Engelen. ,,Er werken hier mensen die al meer dan twintig jaar in dienst zijn. Het allerbelangrijkst is dat het voor hen goed geregeld is.”

Ook Nel blijft bij het tuincentrum in Boxtel werken. Sjaak heeft nog een baan bij twee andere tuincentra.

Derde kind

In januari en februari houdt het tuincentrum een grote uitverkoop. In maart moeten de deuren van Intratuin open gaan. Niet alleen het assortiment, ook de indeling van de winkel wordt anders. En het centrum wordt uitgebreid: van de huidige 6500 naar 8000 vierkante meter winkeloppervlak.

Van Engelen zegt tevreden te zijn met de overname. Toch was het een moeilijk besluit. ,,We doen dit al dertig jaar. Het is toch een beetje ons derde kind.”