Tuinmeubels vliegen in brand in Sint-Oedenrode, bewoner raakt gewond

Een virtuele paasbrunch in Boxtel tijdens bijzondere Pasen ‘rustig bij bouwmarkt en tuincen­trum’

19:56 BOXTEL - Een virtueel paasbrunch met de familie, mooie gesprekken bij een kampvuur, samen tapas maken of Monopoly spelen, ontdekkingen op de fiets en gerichte snelle boodschappen bij tuincentrum of bouwmarkt. Pasen 2020 was anders dan anders.