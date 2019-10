Tuintegels ruilen voor een bijentuintje

Gestel: ‘Doe geen landbouw­plas­tic in PMD-zak’

3 oktober SINT-MICHIELSGESTEL - Politieke partijen in Sint-Michielsgestel vroegen onlangs om meer voorlichting over afval. En dat krijgt Sint-Michielsgestel nu ook. Op de gemeentesite worden met name nu bewoners van het buitengebied aangesproken op hun slechte ‘scheidingsgedrag’ met landbouwplastic in PMD-zakken.