Tunnel in Lennisheuvel is ‘moeilijk, maar niet onmogelijk’

Informatie­pa­neel is er, nu maar hopen dat restaura­tie van molen Ter Steen toch door kan gaan

MIDDELRODE - Er gloort een sprankje hoop voor de restauratie van molen Ter Steen in Middelrode. Een groepje inwoners van Heeswijk-Dinther wil toch nog eens kijken of er iets mogelijk is. Het informatiepaneel over de molen staat er in ieder geval al.

20 december