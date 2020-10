Tussen hoop en vrees voor alternatieve carnaval: ‘Dit jaar niet als maandverband verkleed’

Groots en uitbundig carnaval vieren is van de baan. Corona draaide het narrenfeest de nek om. Voor velen reden tot droefenis. Hier en daar gloort er ook hoop, op alternatieve vormen, op kleinere schaal. Vier gepokt en gemazelde carnavallers laten van zich horen, over het gemis aan carnaval in hun eigen dorp, en over de hoop.

‘Dit keer niet verkleed als maandverband of teenslippers’

SCHIJNDEL - ,,Die voorpret alleen al, die ga ik zo enorm missen”. Wendy Rutten is van de kroegentochten in Schijndel. Zij kent ze allemaal. En Schorsbos kent haar en haar vriendin Elsje van Boxtel intussen ook. Onverbeterlijke feestbeesten, zoals zij zelf vindt. Jaar op jaar struint het duo in opvallende, niet per se kunstzinnige kostuums de Schijndelse straten af.



,,Als groot maandverband, als teenslippers, als halfzusters”, zo start Wendy een hele reeks aan door haar bedachte creaties. Hoe is het dan om er nu niet aan te kunnen werken? ,,Ja balen!” klinkt het resoluut, ,,in juli begin ik al te denken aan een pak, vanaf november zijn we bezig met het te maken. Het is wel effe een domper, dat alles niet doorgaat. Het is allemaal leger nu.”

Toch houdt Wendy rekening met een vluchtroute. De Kuitenkletsers, de groep waarmee ze ook rondtrekt, gaan wellicht verrassen met nieuwe carnavalsinitiatieven. ,,Er gaat volgens mij zeker nog iets gebeuren.”

Geen carnaval, betekent geen familietraditie

BOXTEL- Slapeloze nachten houdt Boxtelaar Mark Peters er niet van over, van het niet doorgaan van het carnaval. Wel blijft hij naar eigen zeggen alert op mogelijke alternatieve carnavalsfestiviteiten in zijn Indegat. Zeker is dat hij het hoogfeest der zotten zal missen, vertelt Peters.

Wat dat dan is? ,,Nou, op zondag trekken wij al van jongs af aan naar Oeteldonk, gewoon een familietraditie. En altijd is dat geweldig leuk. Het is balen om dat te moeten missen.” Dat geldt ook voor de overige dagen, die hij hossend, springend en zingend met zijn gezin in Boxtel doorbrengt. Voor de kinderen is dan de Kwekpoel de bestemming, voor Mark en zijn vrienden zijn het de café’s in Boxtel. Maar nu dus niet.

Toch blijven bij Peters de boerenkiel, het Oeteldonkse ‘uniform’ met de opgenaaide toegangsemblemen, binnen handbereik. Een Boxtelse uitdossing is bij eventueel alternatieve carnavaleske uitbarstingen zó bedacht, weet Mark. ,,Dat kan goed een oude pyjama zijn.”

‘Apart, je hebt niks om naar toe te leven’

HAAREN - ,,Het wordt apart, je hebt nu niets om naar toe te leven.” Joop van Broekhoven heeft over carnaval in zijn Strûivendûrp Haaren vooral een stevige verzuchting in petto. Voor Van Broekhoven een hoogtepunt in het kalenderjaar. Wat beschouwelijker: ,,Door corona besef je ineens hoe gewend je bent aan bepaalde rituelen, zoals carnaval. Ik denk dat veel mensen een knauw hebben gekregen nu het niet doorgaat.”

Wat is voor hem het gemis? ,,Zaterdags trekken we altijd met ‘de Dwaze Dweilers’ in een opgepimpte SRV-wagen door Haaren, zondags de optocht in Oisterwijk.” Aan boord van het voertuig een bar, wc, barbecue en zowaar een kookboek. Smurfen, het Rad van Fortuin van Brabant waren recente thema’s.

In Haaren gaat het van kroeg naar kroeg, op dinsdag af te sluiten in een Esch’ café. Er gaat wel nog iets gebeuren in Haaren, vermoedt Strûivenwèner Van Broekhoven. ,,Er is overleg over het aantrekken van een artiest, in kleinere kring.” Apart ja, maar tenminste iets om naar uit te kijken.

‘Ook zonder virus was er geen feest voor de jeugd’

SINT-MICHIELSGESTEL - Het is niet alleen corona die Yvonne Kapteijns uit het Bokkendonk van Sint-Michielsgestel gelaten stemt. ,,Ook zonder het virus besloten we namelijk al de stekker uit het jeugdcarnaval in Gestel te trekken”, vat Kapteijns meteen de koe bij de horens.

Een pijnlijke boodschap, voor de Bokkendonkse jeugd, evenzo voor haarzelf. ,,Zeker, ik zal het hele gebeuren erg missen, het organiseren, het werk achter de schermen. Het doet me zeer dat wij die conclusie moesten trekken”, erkent Yvonne. Een tanende belangstelling bij de jeugd is een van de oorzaken voor het niet meer doorgaan van het ooit zeer drukbezochte Gestelse jeugdcarnaval.

In deze fase van het jaar zouden zij met zes Fidderoasie-vrijwilligers zich in een afrondende fase bevinden. Met voor Yvonne vooraf én tijdens de dolle dagen in een dienende rol. Het ‘grote’ carnaval in Bokkendonk poogt straks met ludieke carnavalsitems het publiek toch te gaan vermaken, meent Yvonne te hebben vernomen. ,,Helaas, mensen ontmoeten, maf doen, je uitdossen, het is er even niet bij.”