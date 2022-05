TV-kok onder indruk horecatalent in Schijndel

Dat zei de chefkok, die onder meer bekend is van 24Kitchen, Kook mee met MAX en andere programma’s, in Schijndel. Daar was Toub woensdag 18 mei op het elde College getuige van de eerste talentenwedstrijd PROfessionals.

Scholen voor praktijkonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs vaardigden daar hun talentvolle leerlingen naar af die een opleiding volgen in de richting Keuken, Bediening of Bakkerij.

In de categorie Keuken en Bakkerij maakten leerlingen verschillende gerechten. De leerlingen die worden opgeleid voor de bediening moeste een driegangenmenu serveren. ,, Bij alle drie de categorieën heb ik een kijkje kunnen nemen", zegt Mounir Toub. ,,Het niveau was echt hoog. De leerlingen werkten gestructureerd, hard en hygiënisch. Wanneer zich een probleem voordeed werd dit goed opgelost. Het was mooi om te zien hoe goed de leerlingen met elkaar samenwerkten.”

Ook winnaars Elde

Uiteindelijk kwamen uit iedere categorie drie winnaars. Ook deelnemers van het Elde College vielen in de prijzen. Mary-Linn van der Zande won de eerste prijs in de categorie Bakkerij, Hawjin Albadran werd tweede in de categorie Keuken en Charelle van Velthoven wist de tweede prijs te bemachtigen in de categorie Bediening.

Deelnemers aan de wedstrijd kwamen van de volgende scholen: Elde College, Da Vinci College, Commanderij College, Praktijkschool Hulst, PrO College Boxmeer, Praktijkschool Helmond, Praktijkcollege Tilburg, Kwadrant College, Fioretti College, Praktijkschool De Singel.

