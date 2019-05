Twee auto's botsen in op de Rooiseweg tussen Schijndel en Sint-Oedenrode

Boxtel verbetert snel aantal speeltuin­tjes

13:59 BOXTEL - De oproep om mee te denken over verbeteren van bestaande speeltuintjes in Boxtel en ook realiseren van nieuwe plekken, heeft geleid tot een kleine vijftig reacties. En daarmee is wethouder Eric van den Broek content. Hij deed de oproep in het kader van het actualiseren van het beleid. ,,Het vorige speeltuinplan dateerde uit 2008 en was toe aan vernieuwing.’’