Twee auto's gaan in vlammen op in Boxtel

Besloten paasvierin­gen vanuit Sint-Jan toch via livestream te zien

8 april DEN BOSCH - De besloten vieringen tijdens de Goede Week en Pasen vanuit de Sint-Jan in Den Bosch zijn vanaf donderdag 9 april toch rechtstreeks via een livestream te volgen. De beelden worden vertoond via de site van het Bisdom Den Bosch en de Parochie Heilige Johannes Evangelist.