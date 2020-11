Twee auto's gaan in vlammen op in Sint-Michielsgestel

VIDEO Schijndel raakt markante panden kwijt in het dorp en ‘dat doet pijn’

12 november SCHIJNDEL - Jac van Houten uit Schijndel ontmoette zijn vrouw in 't Tunneke, zong als kind in het City Theater en deed vakantiewerk in de oude klompenmakerij van Oerlemans. Al deze markante gebouwen zijn nadrukkelijk in beeld voor woningen.