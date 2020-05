Twee auto's in vlammen op aan Hooghei in Berlicum

COLUMN Al bh-trek­kend het vrouwen­voet­bal op de kaart gezet

9 mei We trokken fanatiek aan het bh-bandje van de tegenstander als we haar niet konden bijhouden. We vroegen de coach of we de tweede helft reserve mochten staan, zodat we vast lekker konden douchen. We smeekten de trainer om één warmlooprondje in plaats van twee. En als we tegen Den Dungen moesten, voorspelden we op de heenweg al of we met 0-21 of 0-20 ingemaakt zouden worden.