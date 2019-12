Twee Boxtelaren (28 en 66) aangehouden in onderzoek naar drugshandel

De politie laat weten dat er al een tijd een onderzoek liep in de wijk naar drugshandel. Tijdens de actiedag vandaag viel een arrestatieteam in de vroege ochtend een woning in Boxtel binnen, waar de verdachten op dat moment verbleven. Daar werden de twee Boxtelse verdachten ingerekend. Het gaat om een 28-jarige hoofdverdachte en een 66-jarige vrouw. De vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de drugshandel.