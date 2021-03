Twee doden bij ongeval in Schijndel: auto belandt tegen boom

Vraagte­kens bij daadkracht van Boxtels college richting Haagse politiek

1 maart BOXTEL - Het nieuwe college in Boxtel wordt gevormd door louter wethouders van ‘lokale afkomst’. Het roept bij partijen in Boxtel met landelijke roots de vraag op of er daardoor voldoende daadkracht richting politiek in Den Haag zal zijn.