Twee eeuwen Immens in Gestel: ‘Vaders kwamen vroeger hun zoon aanprijzen als personeel’

SINT-MICHIELSGESTEL - Immens Installatietechniek. Het bedrijf in Sint-Michielsgestel bestaat nu twee eeuwen. En dat viert Immens met een weekeindje weg voor 55 personeelsleden. Al die 200 jaar hield het bedrijf zich staande in een turbulente en wispelturige energiewereld. „En dat blijft zo”, voorspelt directeur Marcel van Hout.

Ze noemen het zelf gemakshalve ‘Van hoefsmid tot warmtepomp.’ Twee eeuwen Immens laten zich met deze twee woorden redelijk goed vangen. Want in 1822 begon het inderdaad met een koperslagerij en smederij. In juni 1822 wordt, na jaren van ambacht, de smederij in Sint-Michielsgestel overgedragen aan Marinus Knicknie.

Smederij

De koperslagerij en smederij worden vervolgens overgenomen door kleinzoon Pinus Immens. Onder leiding van Pinus Immens breidt het bedrijf zich uit met loodgieters- en cv-werkzaamheden en de naam wordt gewijzigd in Immens Centrale Verwarmingsindustrie.

Onze jongen

De huidige directeur Marcel van Hout: „Vaders kwamen vroeger bij opa Pinus aan de deur. ‘Kun jij onze jongen niet het vak leren’, zo ging dat dan. Dan gaven ze vaak nog geld toe, die vaders. Nou, ik kan je vertellen, het vinden van goed personeel is nu echt veel anders. Dat wordt de allergrootste uitdaging de komende jaren. Gelukkig hebben we met veel vakscholen goede contacten en laten we stagiaires alle facetten van het bedrijf meemaken en doen veel om ze binnen te halen. Dat helpt. Maar we kunnen altijd méér goed personeel gebruiken.”

Levertijden

Het punt anno 2022 is alleen de hele toestand in de wereld. Van Hout: „We hebben talrijke projecten. Maar ik moet nu klanten bellen en zeggen dat het later gaat gebeuren. Zonnepanelen, omvormers, warmtepompen, sowieso al het materiaal, het is er gewoonweg niet. Er zitten lange levertijden op. En dus kunnen we projecten niet op tijd doen. De oorlog in de Oekraïne, de coronacrisis en de energiecrisis. Het is een belachelijk gekke tijd. En dan veel werk dat door tekorten en levertijden niet door kan gaan. Bizar.”

Volledig scherm Marcel van Hout op kantoor van Immens Installatietechniek. © copyright Marc Bolsius

Transitie

Toch is schakelen voor Immens altijd belangrijk geweest. „Overschakelen naar andere zaken en maar steeds kwaliteit maken. Daarmee zijn we twee eeuwen oud geworden. Denk aan onze voorgangers. Eerst draaide het om kolen. Toen kwam het mijngas en later het gas. Nu wordt gas weer peperduur en moeten er weer kolen bij. Maar sowieso de hele energietransitie naar gasloos, dat wordt voor onze een heel grote klus. De komende jaren bergen werk dus. Maar denk ook aan domotica in woningen en andere (luchtbehandelings)technieken waarmee we steeds meer te maken krijgen.”

Verplicht warmtepomp?

Wat de overheid nu wil: verplicht een warmtepomp pakken als je je centrale verwarmingsketel na 2025 vervangt. „Dat is echt niet haalbaar. Verduurzamen is natuurlijk mooi. Het plaatsen van een hybride warmtepomp lijkt straks nog het meest aantrekkelijk. Dan doe je een deel op elektra. Als je al zonnepanelen hebt liggen is dat een mooie keuze. Het andere deel gaat dan nog op gas. Maar zo’n installatie kost al snel 7000 euro. En nu álles veel duurder wordt door inflatie is dat zeker niet voor iedereen haalbaar.”

Steeds breder werk

De ontwikkelingen in de installatiewereld nopen ook Immens steeds breder opgeleide mensen in huis te hebben. „Het zijn natuurlijk niet meer alleen cv-installaties. Er is veel bijgekomen. Denk aan luchtbehandelingsinstallaties, zonnepanelen, warmtepompen. Vroeger kwam je uit de metaal en kon je bij ons aan de slag. Nu gaat het buiten klimaattechniek (werktuigbouw) ook om koeltechniek, elektro- en computertechniek. Het is verweven geraakt. Net als bij een gewone automonteur. Die kun je vanwege de elektronica ook niet zomaar naar een Tesla laten kijken. Het vergt breed opgeleide mensen.”

Samengaan

Omdat Immens Installatietechniek een relatief klein bedrijf is en de eisen voor het vakgebied steeds ingewikkelder zijn geworden met certificaten en normen, is een tijd terug het bedrijf overgedaan aan De Groot Installatiegroep in Hengelo. „Ook een familiebedrijf met eenzelfde kwaliteit en gemoedelijke werksfeer. Het biedt ons veel meer werkmogelijkheden en doorgroeikansen voor het personeel. En we mogen toch onder onze eigen naam separaat blijven opereren.”



