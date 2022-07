Twee gewonden bij frontale botsing in Middelrode, traumaheli landt in omgeving

Hakken in het zand tegen komst van zes woningen in Esch: ‘Archeolo­gi­sche plek overgesla­gen’

ESCH - Esschenaren zetten hun hakken in het zand als het gaat om de bouw van zes woningen aan de Ruiting in het buitengebied van Esch. Buurman Tini Denissen spreekt over rechtsongelijkheid en heemkundige Netty van de Langenberg vindt dat het archeologisch onderzoek in gebreke is gebleven.

19 juli