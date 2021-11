Twee gewonden bij ongeluk op kruising in Boxtel

Schijndels café omzeilt coronare­gels door bussen vol gasten mee naar België te nemen voor feesten

SCHIJNDEL - Dan gaan we toch naar België, daar mogen de kroegen nog wel tot diep in de nacht open zijn. Dat dacht Thomas de Groot van het Schijndelse jongerencafé De Sok. Hij weet op die manier de Nederlandse coronaregels te omzeilen. ,,Het is misschien op het randje, maar we voldoen aan alle regels.”

