Twee grote ‘zuurpruimen’ kunnen er weer tegen: heli strooit steenmeel boven natuurgebieden uit

BOXTEL/BERLICUM - Om de verzuring van de bossen tegen te gaan zet Bosgroep Zuid een helikopter in die steenmeel uitstrooit boven natuurgebieden. Dat deed ze de afgelopen dagen in Berlicum in natuurgebied Engelenstede en gisteren ook in het natuurgebied Sparrenrijk in Boxtel.

Het is een apart gezicht. In een welhaast bevroren landschap tussen Boxtel en Esch wordt een Duitse helikopter ingezet met een grote zak vol gruis die onder de heli hangt. Het is steenmeel wat er uitgestrooid wordt boven de natuurgebieden. En tussen Esch en Boxtel is er gelukkig een ideale landings- en vertrekplaats voor de heli. Het bosgebied werd afgezet voor wandelaars tijdens het strooien.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Helikopter haalt steenmeel op aan het Nachtegaalslaantje. © Jan Zandee

Die helikopter was zelfs nog even een ‘verdachte.’ De politie meldde op Instagram dat een Duitse heli was aangetroffen op een verlaten stuk land. Later kwamen de agenten erachter dat er niks verdachts aan is. Want Bosgroep Zuid is niet bezig met illegale praktijken. Het poeder is steenmeel om de natuur een handje te helpen en geen illegaal ‘poeder.’

Quote Kalk heeft hele snelle werking, steenmeel werkt trager maar wel een jaar of dertig lang Martijn Griek , Bosgroep Zuid

Martijn Griek van Bosgroep Zuid: ,,We zijn nu al een aantal weken bezig. Eerst in de Kempen, nu hier in het Groene Woud in Berlicum en Boxtel. Steenmeel dat wij gebruiken is een restproduct uit de mijnbouw in Noorwegen. Het is rijk aan kalk en allerlei belangrijke mineralen als magnesium en kalium. Vroeger gingen ze met kalk de bossen in om te strooien. Maar kalk heeft een hele snelle werking. Dan verandert de ph-waarde op slag. Dan moet de natuur heel snel mee reageren. Steenmeel heeft een veel langzamere werktijd. Hier hebben de bossen wel dertig jaar plezier van.”

Verzuring tegen gaan

Waarom dan steenmeel? ,,De bossen verzuren flink door stikstof en de zure regen van de laatste tientallen jaren. Daarmee gaat de bodem en vooral het bodemleven naar de knoppen. Er zitten geen pieren, geen pissebedden, torretjes en andere kleine diertjes meer in de bodem. Met dat steenmeel komt dat bodemleven en de kringloop van bomen, struiken en bodem weer goed op gang. Je zal merken dat er over een tijd weer veel diertjes in de bodem zitten. En dan heb je weer een gezonde bodem waar het bos in floreert en goede voedingsstoffen opneemt.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Naast het spoor Boxtel-Den Bosch wordt in Sparrenrijk steenmeel gevlogen. © Jan Zandee/fotoburo Bolsius

Nu zie je vaak monotone begroeiing onder de bomen. ,,Brandnetels en bramen zie je veel. Maar het zou mooi zijn als op termijn de diversiteit groter wordt met linden, haagbeuk, zoete kers en hazelaar. Misschien moeten we met mensenhanden dat proces soms nog wat versnellen. Dan vergroot je de biodiversiteit in de bossen. Daar is het allemaal om te doen. Meer insecten en vlinders. Flora en fauna profiteren op termijn allemaal van dit steenmeel.”

Regenbui

In Sparrenrijk in Boxtel is tien ton steenmeel per hectare gebruikt. In Berlicum werd dat ook gedaan, waar negen hectare werd 'bestuifd.’ ,,Na één goede regenbui trekt het al de bodem in. En dat blijft daar een jaar of dertig werkzaam. Nu zie je nog een dun aslaagje liggen. Uiteraard doen we dit werk in de winter. Dan is er geen bladerdek en kun je een mooie egale laag strooien met de heli.”

Als bodem maar goed is

Theo Danen van Heemkundekring De Plaets in Berlicum, tevens agrariër, moedigt de actie van Bosgroep Zuid in de bossen van Engelenstede in Berlicum van harte aan. ,,Ik weet nog dat gemeentewerkers vroeger, als er een perceel bos was gekapt voor productiehout, hier in Berlicum met een machientje kalk op de lege percelen kwam strooien. Dat was dé manier om de bodem voldoende voedingsstoffen te geven voor nieuwe bomen. Dat doen boeren ook op hun landerijen. Als de bodem goed is, groeit de boom gezond. Dus waarom doen ze dat niet veel vaker, de bodem verrijken?”

Musterd voor bakoven

Danen vertelt ook dat het niet goed dat al het dode hout en bladeren jaren in de bossen blijven liggen. ,,Dat mag dan wellicht aardig zijn voor een deel van het bodemleven, voor de groei van de bomen is het funest. Want die restproducten helpen mee aan de verzuring van de bodem. Vroeger gingen we de bossen in om kreupelhout en takkenbossen te verzamelen. Dan lag er veel minder dood hout. Dat hout werd geriefhout. Als ‘musterd’ werden ze gebruikt in de bakovens om bijvoorbeeld brood mee te bakken. Dat zouden ze ook wat vaker moeten doen, dood hout uit de bossen halen. Het is maar welke manier van bosbeheer je nastreeft.”



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.