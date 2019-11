Twee Limburgers opgepakt vanwege drugslab Den Dungen

Aldi opent nieuwe supermarkt in Boxtel: verkeers­druk op rotonde Fellenoord neemt toe

11:32 BOXTEL - Supermarkt Aldi heeft vrijdagochtend in Boxtel haar nieuwe filiaal geopend aan de Fellenoord: de plek waar vroeger het postsorteercentrum van Post.NL zat en later de sportschool. Honderden nieuwsgierigen kwamen in de ochtend al een kijkje nemen bij de Aldi. Die had de buurt versierd met ballonnen.