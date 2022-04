Twee Ridders, twee broers, een echtpaar en nog eens 17 lintjes in Meierijstad

LINTJESSCHIJNDEL - Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad had deze week een volle agenda met liefst 23 koninklijke lintjes: twee Ridders in de Orde van Oranje Nassau, twee broers, een echtpaar en nog eens 17 leden in de Orde van Oranje Nassau. In Schijndel was het vier keer raak.

In Meierijstad bleven de vrouwen sterk in de minderheid bij het verdelen van de koninklijke lintjes. Slechts vijf inwoonsters van de gemeente werden thuis verrast met een bezoek van burgemeester Kees van Rooij.

René Hildesheim en Marco Bons uit Veghel werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De broers die werden onderscheiden, zijn Theo en Bert van Lankvelt uit Zijtaart, die vooral actief zijn voor Stichting Ruitersport Zijtaart, de Geloofsgemeenschap en carnavalsvereniging De Reigers in hun dorp. En het echtpaar dat koninklijk werd onderscheiden is Henk (1939) en Mien (1941) van Berkel uit Eerde.

De lintjes in Schijndel en Olland gingen naar:

Theo van der Heijden (1956) uit Schijndel. Hij is onder meer voorzitter van de Big Band Schijndel en en was tot vorig jaar voorzitter van Welzijn De Meierij. Hij is tevens vrijwilliger bij de werkgroep Schijndels Landschap van het Natuur en Milieucentrum (NMC) in Schijndel. Deze werkgroep snoeit de knotwilgen en onderhoudt wandelroutes en poelen.

Gerard Lijftogt (1948) uit Schijndel. Hij was onder meer bestuurslid van de stichting Pastoor van Erp, destijds de scholenkoepel in Schijndel. Ook was hij bestuurslid bij hockeyvereniging SMHC De Hopbel in Schijndel en cultureel centrum 't Spectrum in Schijndel. Lijftogt zet zich ook in voor mensen met een smalle portemonnee bij Geld en Zo en Budgetmaatjes.

Marianne van Oorschot-van Houtum (1960) uit Schijndel. Zij kreeg koninklijke eer omdat zij onder meer tot vorig jaar bestuurslid was bij Dames Korfbal Vereniging Avanti in Schijndel. Vanaf 1982 tot maart van dit jaar was zij mantelzorger voor haar moeder. Ook is zij beheerder bij stichting Woonservice Boschweg.

Peter van de Valk (1951) uit Schijndel. Hij is vrijwilliger bij de Koninklijke Harmonie St. Cecilia in Schijndel. Ook is hij vrijwilliger bij de Big Band Schijndel. En begeleider en coördinator bij de houtplaats van Welzijn De Meierij. Daar gaf hij timmercursussen. Hij maakte samen met anderen het speelmonument Spitfire op de Vlagheide.

Ad van der Heijden (1954) uit Olland. Hij is sinds 2015 voorzitter van de dorpsraad in Olland en oud-voorzitter van voetbalclub Ollandia, waar hij nog altijd actief is als vrijwilliger. Hij spande zich onder meer in voor het behoud van de kermissen in kleine kernen en betere (mobiele) bereikbaarheid voor Olland.



