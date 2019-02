Twee teams van gymnasium Beekvliet naar First Tech Challenge

Leraar natuurkunde Binno Louwerenburg is er best trots op. Want het is pas voor het tweede jaar dat leerlingen van het Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel deelnemen aan de robotwedstrijden van de First Tech Challenge. ,,Op de basisschool en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs doen al veel scholen mee aan de First Lego League. Bij de First Tech Challenge zie je veelal leerlingen uit de bovenbouw. Zo ook bij ons.”

Het team FTCunits bestaat uit Huub, Guus, Sem en Thijs. Binno Louwerenburg: ,,Dat zijn wel leerlingen van het Gymnasium Beekvliet, maar zij doen in feite buiten de school om met een eigen team mee aan de First Tech Challenge. Dit team heeft ook Meike en Tuur als lid, twee leerlingen van andere scholen.”

Quote Het mooie vind ik dat ze elkaar goed helpen Binno Louwerenburg, Docent natuurkunde

Louwerenburg vervolgt: ,,FTCunits deed vorig jaar al mee en ondersteunen nu het nieuwe team dat we binnen de school begeleiden. Dat team heet Panic Attack en bestaat uit Isa, Boudijn, Jan en Puck. Het mooie vind ik, is dat ze elkaar goed helpen. We hebben voor het schoolteam ook een basis-uitrusting aangeschaft waarmee ze de robot kunnen bouwen, programmeren en besturen.”

Panic Attack

Isa, Boudijn, Jan en Puck vinden het best spannend. ,,Erg kort voor de eerste wedstrijden zijn we er aan begonnen. Daarom noemden we ons team Panic Attack. Met wat oefenen en in de voorrondes hebben we al veel geleerd. Zo hebben we bij voorbeeld afscheid genomen van het gebruik van rupsbandjes bij de robot. Die liepen er steeds af. Nu gebruiken we echte wieltjes. Dat werkt veel beter.”

Quote We hebben een eigen werkplaats­je in Sint-Oedenrode Thijs, Leerling Beekvliet

Huub, Guus, Sem en Thijs hebben al wat meer ervaring met het robots bouwen en programmeren. ,,Wij hebben zelfs een eigen werkplaats. Eerst bij Mariëndael in Sint-Oedenrode, nu op een andere plek. Daar hebben we zelfs een stichting voor opgericht: NeoBots. Wij testen en programmeren veel in onze vrije tijd op zaterdagen. Dan is het handig om een eigen werkplaatsje te hebben”, geeft Thijs aan.

Bouwen in verloren tussenuurtjes

Het nieuwe team bouwt haar robot op school en gebruikt volgens Isa veelal tussenuren en wat verloren uurtjes om te werken aan het programmeren en leren besturen. ,,We moeten ook een logboek bijhouden met al onze ervaringen. Maar daar hebben we nog niet zoveel tijd aan kunnen spenderen.”