Twee voetgangsters aangereden door auto op rotonde aan de Schijndelseweg in Boxtel

Bewoners Kentalis niet in gevaar tijdens brand bijgebouw

14:05 SINT-MICHIELSGESTEL - ,,Komen de bewoners in gevaar door de brand?” Dat was zondagavond de grootste zorg voor Kentalis in Sint-Michielsgestel. ,,We hebben direct opgeschaald en extra groepsleiding naar de bewonersgroepen van het Carré laten komen”, zo zegt een woordvoerder maandag, een dag na de brand in een bijgebouw van Kentalis.