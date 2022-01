Twee voorstellingen op een avond en geld bijleggen: alles voor het publiek bij Podium Boxtel

Bij Podium Boxtel wordt woensdag, op de dag dat Nederland van het slot gaat, vooral druk vergaderd. ,,We gaan weer open", vertelt voorzitter Paul van Alphen enthousiast. ,,Dus we zijn vandaag direct aan het plannen gegaan.”

Aangezien slechts een derde van de capaciteit in theaterzalen bezet mag worden, kunnen per voorstelling in de Lucaszaal ongeveer 85 bezoekers naar binnen. Het idee is om artiesten twee voorstellingen op een avond te laten spelen.

Tussendoor zaal schoonmaken

,,In plaats van om kwart over acht, beginnen we dan om zeven uur. Artiesten moeten dan misschien wel een verkort programma spelen. Anders red je dat niet voor tien uur. Tussendoor moeten we ook de zaal schoonmaken. En al het publiek moet via een kant van de zaal erin en via de andere kant weer eruit.”

Quote Ook bij de films zullen we geld bij moeten leggen Paul van Alphen, Voorzitter Stichting Podium Boxtel

Een andere optie is voorstellingen verzetten naar het weekend. ,,Het seizoen duurt dit jaar ook langer om alles in te halen. Normaal is het bij ons halverwege mei wel klaar, nu gaan we in juni nog door.”

Ook weer naar de film

De film van donderdagavond is nog geannuleerd, maar de andere films blijven wel staan. ,,Kaartjes zijn tussen de zeven en de acht euro. Maar alle andere kosten lopen gewoondoor. Dus ja, ook daar zullen we iets bij moeten leggen.”

Waarom dan toch open gaan? ,,We willen alvast zichtbaar zijn, mensen laten weten dat het weer kan. Hopelijk weten mensen ons dan, als we over vier of zes weken weer helemaal open mogen, goed te vinden. En we zijn gewoon heel gemotiveerd, we vinden het zo leuk dat we weer mogen opstarten.”



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.