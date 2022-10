Tweede deel jubileum Teejatergroep Orion: vier voorstellingen ‘De Richel’

Tweede deel jubileum

De Richel

Voorstelling De Richel (Ton Davids) gaat over een opvanghuis voor dak- en thuislozen. Rika is gewend met haar winkelwagentje de stad af te schuimen. Eduard is een gesjeesde toneelspeler die aan de drank is. Jotie is een drugsverslaafde dichter in spe. Wanda speelt de hoer. Voor hen wordt gezorgd door Toos en de vrijwilligster Pien. Het voortbestaan van het opvanghuis wordt bedreigd door omwonende en het bestemmingsplan van de gemeente. De regie van het stuk is in handen van Michael Bot.