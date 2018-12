Tweede druk voor boek over boerenbestaan in vroegere Helvoirt

HELVOIRT - Er is een tweede editie verschenen van het boek 'Met elf man rond de pan’ van oud-Helvoirtenaar Harrie Kemps (74). Daarin haalt hij herinneringen op aan zijn jeugd in Helvoirt, zijn vader en moeder hadden een keuterboerderijtje midden in het dorp. Ze hadden evenveel kinderen - negen - als koeien.

De eerste druk van het in eigen beheer uitgegeven boek verscheen in april van dit jaar en in juni waren de vijfhonderd exemplaren uitverkocht. ,,Ik heb een tijd geaarzeld om een tweede druk in gang te zetten vanwege de vakantietijd en omdat ik twijfelde of er nog voldoende belangstelling zou zijn. Maar ik heb de afgelopen maanden van verschillende kanten veel vragen gekregen over een tweede druk, met name vanuit Helvoirt en omgeving. Vooral onder de wat ouderen, die veel herkenning vinden in het boek".

De kroniek van het gezin Kemps overstijgt de intimiteit van de Helvoirtse familie en verhaalt ook van het eenvoudige na-oorlogse boerenbestaan en het begin van ingrijpende veranderingen in boerenleven, kerk en samenleving.

,,Wij gingen nog zeven dagen per week naar de kerk. Doordeweeks naar de mis van 07.00 uur, want we mochten niet van tevoren eten als we ter communie gingen. Na de mis konden we nog naar huis om een boterham te eten. Na de mis van 07.45 uur was het te krap en dan moest je gelijk door naar school - zonder eten. Ik schrijf ook over de grote verschillen in jong-zijn van toen en nu. Daar zit ook mijn drijfveer voor dit boek: aan jongere generaties vertellen hoe het vroeger ging. Het is een wereld die ze niet kennen, die ze zich niet eens kunnen voorstellen”, zei Kemps bij het verschijnen van zijn boek in Brabants Dagblad (dit artikel bevat een video).