Tweede editie Festival Futura gaat over hergebruik

Ook de tweede editie wordt georganiseerd door Duurzame Energie Haaren (DEH) en de gemeente. Het thema van de vorige keer was voedsel. Dit keer is dat 'Tweede kans is eerste keus’, ofwel hergebruik. Het festival is dit keer vooral een informatiemarkt over het thema, aangekleed met kinderactiviteiten, muziek en ander vermaak. Mensen kunnen zonder al te veel moeite op allerlei manieren duurzaam bezig zijn, zo zal tijdens het evenement worden belicht, onder meer via enkele workshops.