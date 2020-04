Tweede Kamer akkoord met opsplitsen Haaren

Duo lijsttrek­kers voor D66 Oisterwijk/Haaren

13:11 HAAREN/OISTERWIJK - D66 Oisterwijk komt toch nog met een verrassing voor de herindelingsverkiezingen in november. Dat Jan van Ginneken (27) uit Haaren de beoogde lijsttrekker was voor de partij was al bekend. Maar niet dat hij een duo vormt met Sharon Kroon (44) uit Oisterwijk.