Tweede opvang locatie voor Oekraïense vluchtelingen in Boxtel bekend

De gemeente Boxtel en Sint-Michielsgestel zoeken samen naar plekken om onderdak te bieden aan ongeveer 200 Oekraïense vluchtelingen. In het leegstaande deel van het oude Liduina ziekenhuis is plaatst voor ongeveer veertig mensen. Wanneer de eerste vluchtelingen hun intrek zullen nemen, is nog onbekend.

Burgemeester Ronald van Meygaarden vertelde twee weken geleden tijdens een raadsvergadering al dat een lege verpleegafdeling daar hoogstwaarschijnlijk geschikt zou worden gemaakt voor vluchtelingen om tijdelijk in te wonen. ,,Een verpleegafdeling heeft bijvoorbeeld geen keuken. Die moeten er nog in worden gezet”, zei Van Meygaarden toen.

Kleine Aarde

Bij de Kleine Aarde in Boxtel verblijven momenteel ongeveer 17 vluchtelingen, in het bed and breakfast-gedeelte. In andere ruimtes kunnen eventueel nog bedden bij worden gezet, zodat er maximaal 32 vluchtelingen zouden kunnen verblijven.