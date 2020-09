Tweetal aangehouden na mishandeling op station in Boxtel

Ronde van Frankrijk in Brabant goed voor 22.000 euro voor Spieren voor Spieren

30 augustus DEN BOSCH - De Col du Tourmalèt en de Col du Calibier lagen dit weekend niet alleen in Frankrijk, maar dichterbij. De ‘mini’ Ronde van Frankrijk, een toertocht over zo’n tachtig kilometer, werd in en om Den Bosch en de Meierij gefietst.