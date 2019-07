Uitgeraasd,uitgerust en dat allemaal zonder boeken

‘Boek lenen na je muziekles of voordat je gaat bridgen: hoe leuk is dat?’

26 juli SINT-MICHIELSGESTEL - Ze zijn met de neus in de boter gevallen, zo vinden ze zelf. De bibliotheek De Brenthof zit op de nieuwe plek in De Meander veel beter. De bibliotheek in Gestel gaat er profijt van krijgen. ,,Na de muziekles of net vóór het bridgen nog even een boek lenen of terugbrengen. We gaan het zeker drukker krijgen”, zegt Elly van Hoof van de bieb.