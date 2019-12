Uitslaande brand bij boerderij 't Dommeltje in Boxtel, stal met horeca kan niet meer worden gered

Overbuur­man tekent bezwaar aan tegen te hoge sokkel Brasserie Thuys: ‘Waar gaat het eigenlijk over?’

10:44 SINT-MICHIELSGESTEL - De sokkel bij de Gestelse Toren, het terrasdeel van Brasserie Thuys - op gemeenteterrein - is twee tot vier centimeter te hoog. Overbuurman Hein Berkelmans tekende daartegen bezwaar aan, zag dat echter afgewezen. In een hoorzitting boog de bezwaarschriftencommissie zich over de zaak.