Uitspraak over bouwplan Lennisheuvel laat al maanden op zich wachten

LENNISHEUVEL/DEN HAAG - Het terrein ligt er klaar voor, de vergunning is verleend en een kek bouwbord blinkt aan de rand van de woonwijk in aantocht in Lennisheuvel. Echter, nog altijd is het wachten op de Raad van State. Al vier keer hebben de Haagse rechters een uitspraak over de bezwaren tegen het plan uitgesteld.

Afwachten, meer kunnen we niet doen. Aldus Adriaan van Abeelen. Hij ageerde geruime tijd geleden namens milieuvereniging Het Groene Hart tegen het bouwplan Achter den Eijngel in Lennisheuvel. Hij deed namens de vereniging op 21 september vorig jaar zijn zegje bij de Raad van State. De rechters behandelden die dag ook bezwaren van omwonenden, maar sindsdien is het stil. Al tot vier keer toe stelden de Haagse rechters een verdict uit.

Niemand die het weet

Waarom? Niemand die het weet. ,,Nu is door de Afdeling Rechtspraak toegezegd dat er eind deze maand een uitspraak komt. De vraag is wel of de staatsraden nog weten wat er acht maanden geleden tijdens de hoorzitting is gezegd”, aldus Van Abeelen. Hij herinnert zich in ieder geval wel dat de rechters destijds behoorlijk kritisch waren over de plannen. ,,Maar dat zegt over de uitspraak nog niets, zo is onze ervaring.”

De milieuman tast ook in het duister waarom het zo lang duurt in Den Haag. Het Groene Hart kwam met protest op de proppen onder meer omdat in de ogen van Het Groene Hart te veel natuur wordt opgeofferd aan stenen. Omwonenden vrezen ook verkeersoverlast door de bouw van 65 woningen en de uitgifte van nog eens dertien bouwkavels die samen de nieuwe wijk Achter den Eijngel aan de zuidkant van Lennisheuvel gaan vormen.

Stikstof?

Ontwikkelaar Jansen De Jong is er klaar voor, maar start pas echt als de Raad van State dat ook goedvindt. Er komen rijwoningen (ook huur), tweekappers en vrijstaande woningen. De koopwoningen beginnen bij 265.000 euro, de bouwkavels bij 150.000 euro.

De meest genoemde reden van het lange wachten op de Raad van State is de achterstand in Den Haag vanwege corona. ,,Ik vermoed dat ook de stikstofkwestie een rol speelt”, aldus wethouder Wim van der Zanden, die officieel niets heeft vernomen. De projectontwikkelaar houdt het op de website, evenals Balans-voorman Gerlof Roubos, op de drukte. ,,Want op het oog spelen er in ieder geval geen hele bijzondere dingen. In ieder geval geen die een zo lange procedure rechtvaardigen.”