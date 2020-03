Unicum: raadslid Thijs van Zutphen vormt in zijn eentje de raad van Meierijstad in coronacrisis

Volledig scherm Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad bestuurt vanuit zijn woonkamer in Horst aan de Maas zijn gemeente tijdens de coronacrisis. © Meierijstad Alsof hij in zijn eentje de gemeenteraad van Meierijstad is; zo moet het op woensdag 8 april voelen voor raadslid Thijs van Zutphen (22) uit Nijnsel. Dan doet zich een unicum voor: de gemeenteraad van Meierijstad neemt dan besluiten met Van Zutphen als énig aanwezige raadslid.



De fractievoorzitter van Lijst Blanco werd hier deze week door de andere fractievoorzitters voor aangewezen omdat hij het jongste raadslid is en dus minder kwetsbaar is voor het coronavirus. ,,Deze unieke manier van vergaderen is zo afgestemd met het ministerie”, weet Van Zutphen.



Toch is Meierijstad niet de enige gemeente in het land die voor deze methode met minimale bezetting kiest; zo nam Haarlemmermeer deze week besluiten met twee raadsleden.

Alleen hamerstukken

Eerst de formele kant van het verhaal: Volgens de gemeentewet mag een raadsvergadering met minder dan de helft van de raadsleden niet doorgaan. In dat geval wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven. Voor die tweede bijeenkomst vervalt de plicht dat de meerderheid van de raadsleden aanwezig moet zijn.



,,Wij hebben nu afgesproken dat burgemeester Kees van Rooij op 8 april de vergadering opent. Dan constateert dat er geen meerderheid aanwezig is en vervolgens sluit hij de vergadering. Daarna opent hij meteen de tweede vergadering en dan ben ik als enige lid aanwezig om de besluiten ‘af te tikken’", aldus Van Zutphen.



,,Onderwerpen waar nog discussie over is in de raad, worden naar een later moment doorgeschoven.” De hamerstukken betreffen vooral bouwplannen, zoals het slopen van varkensstallen in Mariaheide om plaats te maken voor woningen.

Vergadering is live te volgen

Deze bijzondere raadsvergadering op 8 april in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode is voor iedereen live te volgen op de website van de gemeente. De vergadering op 7 mei heeft op dezelfde manier plaats. Van Zutphen - student fiscaal recht aan Tilburg University - wil het niet al te groot maken. ,,Het is puur een formaliteit, maar wel een belangrijke.”

Voor de goede orde: het gaat alleen om hamerstukken waarover geen discussie meer bestaat. ,,Deze agendapunten zijn al besproken in de raadscommissies voordat de coronacrisis hier uitbrak.”



Meierijstad wacht intussen - net als alle gemeenten - op een noodwet die raadsvergaderingen via videoverbinding mogelijk maakt. ,,We willen wel alvast de commissievergaderingen tijdelijk via beeldverbinding doen.”

