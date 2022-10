Uniek libellenmuseum verdringt stallen vol asbest in Boxtel

LiFe Family door naar finale Holland's got Talent

MAASKANTJE/DEN DUNGEN - LiFe Family, de dansgroep van de dansschool LiFe Dance uit Maaskantje/Den Dungen is door naar de finale van Holland's got Talent. Dat werd vrijdagavond bekend tijdens de show van Holland's got Talent op RTL4, waar ze optraden tijdens de eerste halve finale.

