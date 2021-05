Vaccineren in Boxtel gaat vrijdag van start

Massale dood bijen Boxtel kwam niet door landbouw­gif, maar wat dan wel?

4 mei BOXTEL - De massale bijensterfte bij de bijenkasten van de Boxtelse imker Ad van Esch zijn niet het gevolg van het gebruik van landbouwgif. Dat heeft onderzoek in het laboratorium bij de Universiteit van Wageningen in ieder geval uitgewezen. Van Esch tast nu in het duister wat dan wel de reden was van de dood van vele honderden bijen in zijn bijenkasten. Misschien de weersomstandigheden.