Van bijentuintjes tot een nieuw park, Tiny Vermeer uit Helvoirt zet zich er voor in

Gemeente wil weten: waar staat u elke dag stil in Meierij­stad?

22 november SCHIJNDEL/VEGHEL - Staat u ook elke dag stil op de afslag Eerde vanaf de snelweg A50? Of op een andere plek in Meierijstad? Of baalt u ook zo van het drukke verkeer bij het schoolplein in Wijbosch? Vul dan de nieuwe vragenlijst in van de gemeente Meierijstad.