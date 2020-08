Van bruisend dorpsleven naar waardevolle natuur. En dat binnen een minuut

DE GROENE LEVENSADERBOXTEL - Er kronkelt een riviertje door je dorp. Bijzondere flora groeit welig tegen de oevers van de Dommel, de waterspitsmuis en kamsalamander vermaken zich er prima, zo in hartje Boxtel. Tegelijkertijd wil het dorp groeien. Moet er soms gebouwd worden. En daar knelt het. Dus nam Boxtel een opvallend besluit: bij toekomstige ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de ‘Groene Levensader door Boxtel’. Dat is inmiddels twintig jaar geleden. Vandaag aflevering 2. Honderd meter van de Hema, honderd meter van de ijsvogel.

De kip met de gouden eieren. Zo ziet Toine Cooijmans van de Natuurwerkgroep Boxtel het zeven kilometer lange traject van de rivier de Dommel door de kom van het dorp. Een ‘beestje’ om te koesteren. En dat deed de gemeenteraad twintig jaar geleden met het besluit dat leidde tot het ambitieuze plan ‘Groene Levensader door Boxtel’. Een beschermengel van de rivier.

Gefronste wenkbrauwen

Maar wat is er van terecht gekomen? Tijdens een fietstocht langs de rivier is het enthousiasme van Cooijmans soms onbegrensd, maar fronst hij honderd meter verderop nadrukkelijk zijn wenkbrauwen. Zijn natuurhart opent in ieder geval achter de oude brandweerkazerne (verbouwd tot appartementen) aan de Molenstraat. Zowat midden in het dorp. De blik vanaf het parkeerplaatsje voert de ogen linea recta de pure natuur in, alsof je in een ander wereld bent beland. Met de statige toren van de Petrusbasiliek als symbool van Boxtel op de achtergrond.

Quote Het is zo een heel bijzondere plek geworden Toine Cooijmans, Natuurwerkgroep Boxtel

,,Het is hier dik voor elkaar. Ook dankzij de levensader. Het was ons eerste project zo’n beetje. De keuze had ook kunnen zijn: dicht bij het water bouwen, met vlonders en plekken voor barbecues. Dat is gelukkig niet gebeurd. Via goed overleg, met ook nog eens een Boxtelse architect (de enige tijd geleden overleden Hans van Stekelenburg - red) die hart had voor het dorp. Het is zo een heel bijzondere plek geworden.”

De Dommel met uitzicht op Liduina.

Minder florissant

Aan de andere kant van het water is het minder florissant. Staan de garageboxen zowat in de rivier. ,,Dat is simpel een bestaande situatie. Zou wel, als zich mogelijkheden aandienen, aangepakt kunnen worden. Als die ontwikkelingen er zijn, komt de ‘groene levensader’ op tafel. En is het een kwestie van overleg van gemeente en grondeigenaar om er op een goede manier uit te komen. Dat kan best over een tijd, alles kan ook niet in een keer optimaal zijn.”

Quote De school wilde veel dichter bij de Dommel bouwen, maar daar stak destijds wethouder Van den Oetelaar een stokje voor. Het plan verschoof daardoor een aantal meters Toine Cooijmans

Met name midden in het centrum zijn de belangen groot en botsen ze bovendien. ,,Goed is het daarom dat in het nieuwe bestemmingsplan centrum is opgenomen dat de uitgangspunten van de ‘groene levensader’ leidend zijn”, zegt Cooijmans, ter hoogte van schoolgebouw St. Lucas. ,,Hier was dat al het geval. De school wilde veel dichter bij de Dommel bouwen, maar daar stak destijds wethouder Van den Oetelaar een stokje voor. Het plan verschoof daardoor een aantal meters.”

Koester dat bezit

Bijzonder is het als je vanaf de Zwaanse Brug via de Raapakkerbrug en Burgakker richting Stapelen fietst. ,,Dan merk je echt hoe bijzonder het is. Je staat in een enkele minuut vanuit het bruisend dorpsleven, midden in de natuur. Met de Dommel als rode draad. Boxtel: koester dat bezit.”

Want, inwoners van Boxtel beseffen te weinig hoe speciaal de Dommel en de oevers zijn, zegt Toine Cooijmans dan ook. ,,Het is topnatuur om de hoek. In het centrum ben je bij wijze van spreken op honderd meter van de Hema en vliegen op dezelfde afstand de ijsvogeltjes.”

Quote Het is topnatuur om de hoek. In het centrum ben je bij wijze van spreken op honderd meter van de Hema en vliegen op dezelfde afstand de ijsvogel­tjes Toine Cooijmans

Of Cooijmans blij was toen de gemeenteraad twintig jaar geleden een handtekening zette onder de ‘Groene Levensader door Boxtel’ is dan ook een overbodige vraag. Namens de Brabantse Milieufederatie was hij ook betrokken bij de totstandkoming. ,,De Dommel en ook de zijarm Smalwater geven Boxtel kwaliteit en uitstraling. De ‘groene levensader’ bewaakt dat in feite. Maar is ook belangrijk voor de natuur, leefbaarheid en recreatie. Bovendien, met het veranderende klimaat spelen ook zaken als hittestress een rol. Dat was destijds nog niet aan de orde, dus kun je zelfs vaststellen dat Boxtel met de visie zijn tijd echt vooruit was.”

Vooruitkijken op een wat Cooijmans noemt offensieve manier, was ook niet een-twee-drie gemeengoed in die dagen. ,,De Dommel is de kip met de gouden eieren. Door niets te doen zou je die kwijtraken. Daarom was de keuze destijds voor grote ambitie de juiste.”

Dommelbimd, bijzonder gebied met ‘hazenduct’ Boxtel - Een viaduct, een aquaduct, die kennen we al. In Boxtel ligt, verscholen in het authentieke beekdalgebied Dommelbimd, een hazenduct. Om de snelle beestjes een laarzenpad te kunnen laten kruisen, zonder hinder van geur van mens en hond. Dommelbimd, 6,5 hectare groot, grenst aan de zuidkant van het centrum van Boxtel, op loopafstand. Het is op initiatief van Boxtelaren enkele jaren geleden tot leven gewekt. Toine Cooijmans is een van hen. ,,Via crowdfunding is het ons gelukt voldoende geld bij elkaar te krijgen. En er voor te kunnen zorgen dat dit natuurgebied behouden blijft. Het bezorgde ons landelijke bekendheid, tot aan de minister toe.” De bimd (Brabants voor beemd) is de laagst gelegen grond langs een beek, in dit geval de Dommel. Cooijmans: ,,De meeste beemden langs de rivier zijn verloren gegaan door bebouwing of ontwatering. Dit blijft nu in stand met een schat aan zeldzame natuurwaarden.” Met natte hooilanden, bloemrijke graslanden, moeras en veel bijzondere planten en dieren. Zoals de lange ereprijs, een plantje dat slechts op twee plaatsen in Nederland nog groeit. ,,Ons doel als stichting Dommelbimd is bescherming van het gebied en de verdere ontwikkeling ervan. Maar ook vergroten van de toegankelijkheid. Want het gaat om heel bijzondere natuur die aan het centrum van het dorp grenst. Hoe mooi kun je het hebben?”