Van Cranenbroek in Schijndel: 120 auto's en meer niet in coronatijd

Dranghekken om weg af te sluiten

Maximaal 100 mensen in de winkel

De verkeersdrukte rond Van Cranenbroek is voor veel mensen al jaren een doorn in het oog. Meerdere politieke partijen vroegen hier al aandacht voor. Verkeerswethouder Harry van Rooijen (VVD) weet dat maar al te goed. ,,We hebben deze maatregelen in goed overleg met Van Cranenbroek genomen", meldt hij. ,,Het was nodig, want de situatie was onacceptabel."