Van Cranenbroek wil kleding en elektrische fietsen blijven verkopen: ‘Het gaat toch goed met Schijndel?’

De Schijndelse megawinkel Van Cranenbroek is opnieuw naar de Raad van State gestapt om de verkoopruimte voor textiel en elektrische fietsen binnen de winkel aan de Duinweg overeind te houden. De gemeente Meierijstad wil daar het mes inzetten en heeft het aantal vierkante meters branchevreemde artikelen beperkt tot 250. Dat is vastgelegd in een bestemmingsplan. Van Cranenbroek stelt dat het slechts om 129 vierkante meter gaat waar geen enkele winkelier last van zal hebben. ,,Het gaat toch goed met Schijndel?”, zei raadsman Michiel van Driel namens Van Cranenbroek over het winkelcentrum. ,,Moet je de zaak dan eerst naar de gallemiezen helpen voor je mag ingrijpen”, reageerde staatsraad André Verburg.

Belangrijke uitspraak

De zaak tegen het Schijndelse bestemmingsplan lag in juli 2018 ook al op tafel bij het hoogste bestuursorgaan in Den Haag. Van Cranenbroek is een van de vele grootwinkeliers die vinden dat gemeenten zich niet te veel mogen bemoeien met wat zij in hun winkels verkopen.



Vorig jaar deed de Raad van State hierover een belangrijke uitspraak. In een zaak uit Appingedam besliste de bestuursrechter dat de gemeente mag ingrijpen als winkels in het winkelgebied worden bedreigd door grote winkels buiten het centrum. Een dergelijke ingreep is niet in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn.