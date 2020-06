Van de Donk vindt het nog te vroeg voor ‘coronalessen’

SINT-OEDENRODE - Wim van de Donk bracht woensdag zijn laatste werkbezoek aan een gemeente als provinciebestuurder. Zijn ochtend in Meierijstad stond voor een deel in het teken van de coronacrisis.

Wat de belangrijkste lessen van de coronacrisis voor Brabant zijn? ,,Daar vind ik het nog te vroeg voor", reageert Wim van de Donk. Hij brengt deze woensdagochtend in Meierijstad zijn allerlaatste formele werkbezoek als commissaris van de Koning in Brabant.



Op 1 oktober begint Van de Donk als rector magnificus op de universiteit in zijn woonplaats Tilburg. ,,Ik ben trots op de Brabantse Veiligheidsregio's die goed samenwerken. En ik heb veel veerkracht gezien in Brabant, ondanks dat we zeer kritieke momenten hadden. De coronacrisis heeft veel innovaties tot gevolg gehad, zoals in de zorg en het onderwijs. Daar blijft zeker iets van hangen.”

‘Het verdriet is groot’

Van de Donk deed zijn verhaal in Sint-Oedenrode in het bestuurscentrum van Meierijstad, een van de coronabrandhaarden. ,,Het aantal slachtoffers is hier heel hoog, het verdriet is groot", aldus Van de Donk.

Volledig scherm Provinciebestuurder Wim van de Donk (midden) tijdens het persgesprek in het bestuurscentrum van Meierijstad in Sint-Oedenrode. Links burgemeester Kees van Rooij, rechts chef kabinet van de provincie, Henk Smit. © Robèrt van Lith/BD

Opvallend genoeg bracht Van de Donk zijn allereerste werkbezoek als commissaris in april 2010 aan Veghel, wat nu de grootste plaats in fusiegemeente Meierijstad is. Het was ook Veghel waar Van de Donk opgroeide tot zijn achttiende. ,,Ik was laatst nog op mijn middelbare school, het Zwijsen College. Daar heb ik heel veel aan te danken.”

‘Meierijstad is een economisch powerhouse’

Bij zijn laatste werkbezoek sprak Van de Donk vooral met ondernemers en politici. Het gesprek met de ondernemers had plaats bij Van den Bosch Transporten BV in Erp. De provinciebestuurder zegt onder de indruk te zijn van de prestaties van Meierijstad tot dusver. ,,Het is een economisch powerhouse. Meierijstad mag alleen nog meer de leiding nemen in de regio, maar dat is een groeiproces.”

Bij zijn bezoek gaf Van de Donk aan dat zijn vertrek niet echt een afscheid is: ,,In Brabant neem je nooit afscheid, je schuift een plaatsje op in het netwerk.”