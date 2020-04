Van de mensen van Den Durpsherd moet je het hebben, én van de taart van Suzanne

Vastberaden loopt ze Den Durpsherd uit, een zelfgebakken bananencake op een bord in haar hand. Suzanne Lips neemt de eerste activiteit van Den Durpsherd voor haar rekening - ze brengt de cake naar een trouwe Durpsherd-bezoeker: Frans Pennings.

Krant lezen

Nadat Lips heeft aangebeld opent Pennings met een grijns de deur en zet een houten tafeltje neer voor de cake. ,,Ik ga zo wat vrienden opbellen om te vragen of ze koffie meenemen, dan zorg ik voor de cake”, zegt Pennings lachend. ,,Ja, ik mis Den Durpsherd. Tot de coronacrisis uitbrak, ging ik er elke dag naartoe om de krant te lezen.”

Lips knikt begripvol en zet de cake op het tafeltje. ,,Ik hou erg van taarten en cakes bakken. Ik werk drie dagen per week voor Den Durpsherd. Stilzitten is niks voor mij. Vanochtend heb ik ook nog een appeltaart gebakken en die brengen we zo naar Kinderopvang ’t Goudvisje.”

Wim Schuurmans, voorzitter van Den Durpsherd, kijkt tevreden toe. ,,We moesten anders gaan denken. Wat doen we nu eigenlijk écht? Het antwoord is: we geven aandacht. Een gebouw geeft geen aandacht, maar de mensen wel.’’

En dat blijven ze nu dus gewoon doen, voor elke doelgroep. Dat kondigen medewerkers elke dag aan, onder meer via de Facebook-pagina. Het kan heel klein zijn, of groot. Schuurmans: ,,Dus taarten en cakes bezorgen, maar ook een virtuele zoektocht door Den Durpsherd, waarbij mensen verborgen letters moeten opsporen die samen een woord vormen.’’ Of er wordt een kleurwedstrijd gehouden. Voorlezen via Zoom of Facebook. Kaartjes versturen.

Bioscoop

Of de geplande drive-in bioscoop doorgaat, is nog even de vraag. Dat valt ook onder samenscholing. Uiteraard moet alles volgens de RIVM-richtlijnen. ,,Gelukkig is Berlicum een heel ondernemend dorp, dat blijkt ook nu weer. We gaan lekker aan de gang en daar hebben we zin in”, zegt Schuurmans.