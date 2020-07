Van fikkie stoken tot knopen leggen: Scouting Schijndel viert 75-jarig jubileum

Verborgen parel van Den Dungen wacht op meer glans

7:56 DEN DUNGEN - Veel bezoekers van de Meerse Plas in Den Dungen plassen nu nog in de bosjes of in het water. Een paviljoen met toiletten moet hier een einde aan maken. Het is hoog tijd dat er wat gebeurt, vindt de fractie DorpsGoed. Een trimbaan en kabouterpad zijn alvast op komst. ,,Maar het moet geen IJzeren Man worden.”