Van ‘Lego-Lola’ tot het bierliedje van Jan: afscheid in coronastijl voor raadsleden Boxtel

,,Een selectief groepje mensen dat iets doet voor de gemeenschap, de nek uitsteekt en daardoor vaak de kop van Jut is, want je doet het nooit voor iedereen goed." Aldus karakteriseerde de burgemeester Ronald van Meygaarden de 'status' van gemeenteraadsleden tijdens een ceremoniële vergadering.

Het afscheid van de raadsleden is gedwongen door de uitslag van de verkiezingen van 18 november of juist uit eigen beweging. ,,Er komt een nieuwe werkelijkheid voor u, met meer tijd. Veel mensen weten niet wat het betekent om werk als raadslid te verrichten. Zeker de combinatie met een baan maakt het zwaar", zei de burgemeester, die voor alle vertrekkers een speciaal woordje had.

‘Lego-Lola’

Zo noemde hij Lola Nouwens (Combinatie95) als misschien wel het bekendste raadslid van zijn gemeente. ,,Lola heeft talenten die je niet snel vindt bij een raadslid. Ze is goed met Lego. Zelfs de beste van Nederland bleek in het voorjaar. Daarmee heeft ze Boxtel een enorme pr bezorgd."

Coronamaatregelen

Het was een bijzonder afscheid. War normaal gesproken bij dit soort ceremoniële vergaderingen de publieke tribune te klein is om alle belangstellenden, vooral familie, vrienden en kennissen, te herbergen, was het stil in de raadzaal. Het was nog eens extra rustig omdat bijvoorbeeld de wethouders en gemeentesecretaris niet eens aanwezig waren. Ze waren gevraagd weg te blijven vanwege de coronamaatregelen. Ook een aantal 'zittenblijvers' was om die reden niet in de Boxtelse raadzaal. Ruimte voor jolijt, borrels en knuffels was er derhalve niet.

Van ‘chaos naar weer op de rails’

Van Meygaarden noemde de raad 'complementair'. ,,Met ieder zijn eigen talenten. Met mensen die als er chaos ontstond, de zaak weer op de rails zetten, zoals Dave van de Ven (SP). Of mensen bij wie ik terecht kon als ik wilde weten hoe het gevoel van de inwoners was over bepaalde dingen. Ik hoefde Marria van den Hoven (INbox) maar te bellen en ik wist hoe het zat."

De burgemeester had nog een speciaal dankwoord voor een van wat hij noemde de pretletters in de raad. ,,Aanvankelijk dacht ik dat Jan de Koning (INbox) kritisch en vooral streng was. Tot ik hem begin dit jaar ontmoette bij de zittingsavond. Daar leerde hij mij een liedje over de Dommel vol met bier. Bedankt Jan, het galmt nog steeds na in mijn hoofd."

De vertrekkende raadsleden:

BALANS: Rianne van Esch. Combinatie95: Ineke van Giersbergen, Lola Nouwens, Evert van Summeren. CDA: Roel de Los Hoyos. D66: Jos Hegeman. SP: Dave van de Ven, Frans Sannen. INbox: Marria van den Hoven, Jan de Koning. PvdA/ GroenLinks: Anja van den Einden. VVD: Dymph van de Vries.