Van Mercedes tot IKEA doen ze beroep op bloemenkennis van Geert Maas uit Schijndel

Bij aankomst is meteen duidelijk: dit is geen doorsnee bedrijf. Een keurig aangelegde tuin op bedrijventerrein Duin in Schijndel, wie heeft dat nou? Geert Maas (60) dus, meesterbinder en een internationale topper op het gebied van bloemsierkunst. ,,Al deze planten zijn een oase voor vlinders en bijen", begint Maas. ,,Want die dreigen uit te sterven.” Ook binnen staat het vol met bloemen en planten. ,,Hier staan zo'n 150 bloemen en planten in het gebouw. Die zorgen voor een juiste zuurstofverhouding. We letten ook heel goed op de soorten planten. Cactussen en vetplanten produceren bijvoorbeeld 's nachts veel zuurstof, andere doen dat overdag.”