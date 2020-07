Van moordzaak tot Boxtelse soldaat en Napoleon Bonaparte: oud-rechercheur bijt zich overal in vast

BOXTEL - Drie professionele scanners heeft Christ van Eekelen (68) al versleten in de afgelopen twaalf jaar. Ook nummer vier maakt overuren in de werkkamer van de Boxtelse oud-rechercheur, een ruimte die gevuld is met historische boeken, knipsels en oude foto’s. Van Eekelen heeft zichzelf een regelrecht monnikenwerk opgelegd: het digitalisering van historische foto’s uit de plaats die hij al 64 jaar zijn thuis noemt. Aan die taak wijdt hij zich dagelijks, vakanties en familietijd uitgezonderd. Geen wonder dat de 25.000ste foto binnenkort aan Beeldbank Boxtel toegevoegd kan worden.

Die beeldbank is eigenhandig door hem gevuld. Elke foto, dia of negatief die het bewaren waard is, scant Van Eekelen in om het beeld vervolgens bij te snijden en te bewerken; hij corrigeert de kleur, past de helderheid aan als het nodig is en werkt oneffenheden weg. Vervolgens beschrijft hij elke foto: wat of wie staat er op, waar is de foto gemaakt en wanneer. Zo worden ze voor de eeuwigheid bewaard.

Mag ik dit monnikenwerk noemen?

,,Of slavenarbeid? Nee, doe maar niet, dat levert tegenwoordig te veel discussie op. En daarbij: ik heb er zelf voor gekozen, dus ik mag volstrekt niet klagen. Niemand dwingt me. Monniken schreven heel vroeger boeken met de hand. Daar werkten ze soms jaren aan. Die vergelijking klopt wel...”

Quote Ik merkte dat ik het delen van lokale historie leuk vind. Het geeft extra glans aan het onderzoeks­werk. Christ van Eekelen, Beeldbank Boxtel

Het verleden boeit u overduidelijk. Zo bent u al jaren betrokken bij Heemkunde Boxtel, schreef meerdere historische boeken. Vanwaar die belangstelling?

,,Na een loopbaan van zo’n 35 jaar bij de Koninklijke Marechaussee ging ik kort na mijn pensionering met een kennis mee naar een lezing van de Boxtelse heemkundekring. Ik was verkocht. Ik had de stamboom van mijn vrouw al uitgezocht, ook omdat zij een veldwachter in de familie had. Ik vond steeds meer over de marechaussee in Boxtel. Die heeft drie kazernes in Boxtel gehad. Ik diepte onbekende feiten op en tal van interessante weetjes en anekdotes. Daar wilde ik een artikel over schrijven voor de heemkundevereniging. Maar ik kwam uit op 140 pagina’s. Iets te veel voor een artikel dus.... Afijn, dat boek werd heel positief ontvangen.”

,,Ik merkte dat ik het delen van lokale historie leuk vind. Het geeft extra glans aan het onderzoekswerk. Nu weten meer mensen dat er een Boxtelse soldaat in 1812 met Napoleon Bonaparte opgetrokken is naar Moskou. Ik kan wel zeggen dat het uitpluizen van de lokale geschiedenis mijn passie is geworden. Misschien wel omdat er een zekere parallel in zit met het recherchewerk dat ik zo lang met groot plezier heb gedaan: zaken tot op de bodem willen uitzoeken. Voor beide moet je vasthoudend als een pitbull zijn én nieuwsgierig. Dat ben ik...”

En nu vult u eigenhandig de hele Beeldbank Boxtel? Is dat een tijdrovende zaak?

,,Ik sta iedere ochtend vroeg op en werk er eigenlijk de hele dag aan. Tot pakweg 22.00 uur. Dan ga ik nog even bij mijn vrouw zitten kletsen. Om tv kijken geef ik niks. Tussendoor gaan we samen wandelen of fietsen. Maar er gaat zelden een dag voorbij dat ik helemaal geen foto scan voor de beeldbank. Mijn vrouw, die haar eigen hobby’s koestert, gunt mij die lol.”

Quote Eigenlijk ben ik altijd op zoek naar die ene foto die nog niemand gezien heeft.... Christ van Eekelen

Wat is die lol dan?

,,Het werk op zich. En het plezier dat anderen eraan hebben. Vorig jaar hebben zo’n 12.000 bezoekers in totaal 165.000 foto’s bekeken in de beeldbank. Ik krijg altijd positieve reacties. En ook wel aanvullingen. De populariteit blijkt ook wel uit de grote hoeveelheid foto’s die ik aangeboden krijg van particulieren of verenigingen.”

,,Ik moet er niet aan denken dat analoge historisch foto’s, dia’s of negatieven verloren gaan. Eigenlijk ben ik altijd op zoek naar die ene foto die nog niemand gezien heeft.... En dan weer de volgende....”

Een foto van een straat uit een ver verleden, met gebouwen die al lang verdwenen zijn. Hoe weet u waar die genomen is en wanneer?

,,Ik wil absoluut niet snoeven maar ik weet bijna van elke straatfoto waar-ie gemaakt is en in welke periode. Omdat ik al zo lang aan het onderzoeken ben in Boxtel. Er zijn altijd aanknopingspunten. Een voorbeeld: staat de oude Zwaanse brug erop dan is de foto van voor 1944, toen is die brug opgeblazen. En ik heb een paar deskundigen achter de hand die mijn informatie controleren.”

Quote Als er geen oude panden tegen de grond gaan, wordt Boxtel er niet mooier op. Christ van Eekelen

Wat zegt u tegen mensen die lokale historie maar ouwe meuk vinden?

,,Prima. Dat mogen ze. Maar ik vind dat wie de geschiedenis niet kent, niet goed over het heden kan oordelen. En er geen goede beslissing over kan nemen. Een simpel voorbeeld: is een oud pand belangrijk genoeg om het van de sloop te redden? Dan moet je de geschiedenis ervan kennen.”

,,Of mensen te weinig respect hebben voor het verleden? Dat durf ik niet te zeggen. In Boxtel is er van alle kanten veel waardering voor het werk van de heemkundevereniging. Ook bij de gemeente en de politiek. Ik ben er trouwens niet voor om alles wat oud is ook te bewaren. Als er geen oude panden tegen de grond gaan, wordt Boxtel er niet mooier op.

Uw activiteiten gaan altijd over Boxtel. Waarom?

,,Niet uit chauvinisme. Ik voel me weliswaar een echte Boxtelaar; ik woon er vanaf mijn vierde. Meer omdat het dicht bij huis is. Hier kan ik zaken gemakkelijk onderzoeken; ik ken veel mensen om navraag bij te doen. De nabijheid van de geschiedenis geeft een extra dimensie.”

Korte biografie Christ van Eekelen Christ van Eekelen (Ossendrecht, 1952) woont sinds 1956 in Boxtel, is getrouwd, vader van twee dochters en opa van vier kleinkinderen. Hij was werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee. Eerst als algemeen rechercheur en later als recherche-chef in het district Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Na zijn loopbaan werd hij in 2006 lid van Heemkunde Boxtel, waarvan hij sinds 2016 secretaris is. Van Eekelen studeerde geschiedenis via LOI, heeft een grote interesse in de achttiende en negentiende eeuw, schreef boeken over de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee in Boxtel, de Boxtelse kunstschilder Pierre Janssen, over de laatste bewoners van huize Duinendaal in Boxtel en een fotoboek over 75 jaar Heemkunde Boxtel. Verder is hij beheerder van Beeldbankboxtel.nl en was hij onder meer bestuurslid bij de jaarlijkse H. Bloedprocessie in Boxtel. Verder zette hij zich in voor mensen met een beperking, die in een huis van zorginstelling Cello wonen. Voor al zijn maatschappelijke inzet werd hij in april 2020 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De vijf favoriete foto’s van Christ van Eekelen Op verzoek van het Brabants Dagblad koos Christ van Eekelen zijn vijf favoriete foto’s uit Beeldbank Boxtel, die bijna 25.000 beelden telt. Volledig scherm Op 26 oktober 1926, de feestdag van St. Ursula, werd door pastoor Eras aan de Nieuwe Kerkstraat, de latere Baroniestraat in Boxtel de eerste steen gelegd voor de kapel van het Ursulaklooster. Deze foto is bijzonder omdat in 1912 al het klooster van de zusters Ursulinen werd gebouwd. Op deze foto - de nonnen verblijven er dan al veertien jaar - wordt een aanvang gemaakt met de kerk voor de zusters, en er is niet één zuster te zien. Geen enkele vrouw. In 1926 was dus zelfs het bouwen voor vrouwen een mannenaangelegenheid. Op de foto is verder te zien (links met kruis) pastoor Kluijtmans uit Liempde, kapelaan Donders van de H. Hartparochie en een aantal witte paters. © Beeldbank Boxtel Volledig scherm Een groter contrast is bijna niet te vinden in de beeldbank. Jan van Oploo, die heel veel foto’s aan de beeldbank leverde, maakte deze foto in september 1969. Nooit eerder kreeg Boxtel flats van negen verdiepingen hoog. Het afbreken van de oudbouw gaat niet snel genoeg waardoor dit mooie contrast ontstaat. De oude gasfabriek uit de Nieuwstraat, vermoedelijk gebouwd omstreeks 1865, gaat door de sloop ervan voor Boxtel verloren. Er is dus een verschil van honderd jaar tussen het gebouw op de voorgrond en de hoogbouw op de achtergrond. Dat zowel sloop als nieuwbouw nog niet gereed is, vind ik zo bijzonder aan deze foto. © Beeldbank Boxtel Volledig scherm Fotografen staan zelf nooit op de foto. Samen met fotograaf Rini van Oirschot vorm ik de fotowerkgroep van Heemkunde Boxtel. Rini maakt de foto’s en ik verwerk ze in de beeldbank. Maar om mooie foto’s te maken moet je soms je angst aan de kant zetten. Je klimt in een bakje en laat je 70 meter omhoog takelen om op die manier de haan van de toren te fotograferen. Niet alleen de haan maar ook de zogenaamde ‘koningsspil’ aan de binnenkant in het topje van de kerktoren heeft Rini op verzoek van pater Hans de Visser vastgelegd. © Beeldbank Boxtel Volledig scherm Als 4-jarige kwam ik in 1956 naar Boxtel. Mijn vader werd het eerste hoofd van de lagere school De Zonnehoek in de nieuwbouwwijk Selissen. Die wijk bestond toen nog maar uit een paar straten. In 1959 werd ook de Maria Reginaparochie gesticht. De eerste steen voor de kerk werd gelegd in 1959. De kerk zou gereed komen in 1960. De H. missen werden in die bouwperiode opgedragen in de aula van de nieuwe Zonnehoekschool. De school lag in een open vlakte vlak bij de Dommel. Ik heb de kerk gebouwd zien worden, net als de flats aan het Maria Reginaplein, de Baanderherenweg en de Baandervrouwenlaan. De Maria Koningin-school en gemeenschapshuis De Walnoot zorgden ervoor dat de Zonnehoek aan het zicht onttrokken werd. De processie waarin de eerste pastoor van de parochie, Herman de Beer, het allerheiligste draagt verplaatst zich over de kale vlakte van de school naar de Baanderherenweg. Eigenlijk is de foto nog niet zo oud. Zestig jaar. In de beeldbank vind je ook wel foto’s van 120 jaar oud. Maar toch is deze foto bijzonder. Omdat de wijk helemaal volgebouwd werd. In 2004 werd alles rondom de kerk en de kerk zelf gesloopt. Er is weer een nieuwe woonwijk ontstaan. Ik heb het allemaal meegemaakt. Maar de beeldbank geeft me de mogelijkheid om mijn herinneringen met jongere mensen te delen. © Beeldbank Boxtel Volledig scherm Deze kruiswegstatie van de H.Hartkerk werd geschilderd door de Boxtelse kunstschilder Franz Knirsch (1862-1939) naar het origineel van de kunstschilder J. Rossier, een van de beroemdste kruiswegstaties van België. Franz Knirsch kopieerde de veertien staties zonder toestemming van Rossier. De helft van de schilderijen werd door pastoor Eras, de oprichter van de H.Hartparochie, en zijn familie geschonken aan de kerk. Statie nummer vier werd geschonken door kapelaan Donders. Op dit schilderij staat Donders afgebeeld in zijn kostuum dat hij droeg toen hij naar Algiers in Noord-Afrika reisde. Op de laatste statie staat pastoor Eras zelf afgebeeld. Op de achterkant van het schilderij staat geschreven ‘F. Eras, Breukelen-Boxtel oud 43 jaren – 1910’. De H.Hartkerk werd in 2015 aan de eredienst onttrokken. De kruiswegstatie werd in 2017 afgevoerd naar een depot van het bisdom in Veghel. Zowel de parochie als het bisdom weten niet waar de kruiswegstatie gebleven is. Maar na veel naspeuringen blijkt dat de veertien grote schilderijen - meer dan 2 meter breed - zijn overgedragen aan de Kringloopwinkel in Best. Van daaruit gaan ze naar een antiekhandelaar die verkoopt aan een Chinese antiekhandelaar, die ze naar zijn eigen land verscheept. Er is in China veel vraag naar kerkelijk kunst. Niet omdat er zoveel katholieken in China wonen, maar waarschijnlijk komen de schilderijen in grote Chinese restaurants te hangen. Ik vind het een bijzondere foto omdat er een schilderij op staat afgebeeld, dat illegaal tot stand is gekomen en goed honderd jaar in de H.Hartkerk heeft gehangen. De H. Hartkerk is als kerk verdwenen en zelfs het schilderij is uit Boxtel weggevoerd en uit het zicht verdwenen. Ik vind het een hard gelag dat de schilderijen mogelijk in Chinese restaurants hangen. Eigenlijk Godgeklaagd. Maar gelukkig hebben we de foto’s nog. © Beeldbank Boxtel