Van theaterpodium naar bloemenkas

Niks wijst erop dat de kas achter bloemisterij De Franse Eik in het Boxtelse buurtschap Tongeren over een kleine twee maanden het decor zal zijn voor een half dozijn theatervoorstellingen met de veelzeggende titel NIKS. ,,En dat half dozijn zouden er zomaar zeven kunnen worden", voegt Erik van Overbeek eraan toe. ,,Van de 180 beschikbare kaarten voor NIKS zijn er namelijk nog slechts 28 over."

Overbeek is geen onbekende in de regio als het gaat om theater maken. In 2018 stond hij met het stuk Walvismuziek meerdere malen op de planken van gemeenschapshuis De Rots in Boxtel. ,,Wat ik van die show vooral geleerd heb is wat ik deze keer zeker anders moet gaan doen. Deze locatie bijvoorbeeld zal een veel betere context creëren voor de sfeer die bij het verhaal hoort."

Midlife-depressie

Van Overbeek vervolgt: ,,Het verhaal is geschreven door de Vlaming Peter de Graef. Het gaat over een man van middelbare leeftijd die na een zware depressie zijn leven weer probeert op orde te krijgen. Stap voor stap. Dit levert absurde en humoristische momenten op."

Wat dit stuk nog bijzonderder maakt is dat hij het laat regisseren door twee personen. Namelijk zijn vriendin Monique Hoving en zijn eigen dochter Lola van Overbeek. ,,Dat ik mijn vriendin vroeg om te regisseren, was voor mij vrij logisch. Zij heeft heel veel ervaring in het theater, zowel op het podium als ernaast. Toen Monique opperde om Lola erbij te betrekken, moest ik wel een paar keer slikken. Nu ben ik heel blij dat Lola dit stuk mede-regisseert en het tevens mag gebruiken als haar stageopdracht." Lola van Overbeek lachend: ,,Ik denk dat het voor hem enger is dan voor mij. Ik zeg gewoon wat ik denk en vind. Hij is wat voorzichtiger. Maar dat maakt niet uit. Ik vind het heel mooi dat ik dit mag doen."

Volledig voor theater

Lola studeert in Amsterdam aan de theateropleiding PACT+. Overbeek: ,,Zij doet wat ik vroeger wilde doen. Maar ik ging de verpleging in. De cultuurbranche werd toen nog niet gezien als een serieuze beroepsgroep. In ieder geval bij mij thuis niet. Daarom ben ik heel trots dat Lola volledig voor theater kiest", glimlacht hij ten slotte, terwijl er een trein op nog geen honderd meter voorbijraast. Overbeek laat het topje van zijn wijsvinger tot vlakbij zijn oor rusten: ,,Hoor je dat? Een trein. Ook dat is sfeerverhogend voor het stuk. Weet je dat bijna al de psychiatrische instellingen vlak bij het spoor liggen?"

Wie de theatervoorstelling NIKS wil bijwonen kan een e-mail sturen naar ecacvanoverbeek @gmail.com. De voorstellingen zijn op 2,3,9,10,16 en 17 oktober.