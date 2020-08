Van verre reis naar Indonesië naar fulltime vakken vullen bij de Appie

Wes Fassbender mag zich met recht een geluksvogel noemen. Toen zijn ouders besloten om vanwege het coronavirus niet met het gezin op zomervakantie te gaan, trok de 16-jarige Schijndelaar snel bij zijn werkgever Albert Heijn aan de bel of hij extra uren kon maken. Bij de grootgrutter aan de Molenstraat in Schijndel konden ze nog wel extra handen gebruiken. ,,Nu maak ik ongeveer 25 tot 30 uur per week.”

Vier uur per week wat bijverdienen

Fassbender, leerling op het Elde College, beseft dat het niet vanzelfsprekend is. Door de coronacrisis liggen de vakantiebaantjes niet voor het oprapen. Veel van zijn vrienden kunnen de komende weken hooguit vier uur per week ergens wat bijverdienen. Ook al hadden ze meer willen werken.

Een kwart van de jongeren in Nederland met een vakantiebaan zegt dat het door corona dit jaar moeilijker was een vakantiebaan te vinden, blijkt uit onderzoek naar vakantiewerk van FNV Young & United. En voor één op de vijf had corona invloed op de keuze. Doordat er minder aanbod is, moesten jongeren op zoek naar werk buiten hun gewenste branche.

Uren inhalen

Ook bij uitzendbureau Runflex in Boxtel merken ze dat er minder vraag is naar vakantiekrachten dan andere jaren. Volgens eigenaar Ruben Nemeth staan veel vacatures on hold. ,,Veel vaste medewerkers hebben de laatste maanden thuisgezeten, waardoor sommige bedrijven aan hun personeel vragen die uren nu in te halen. Ook kan het zijn dat vaste medewerkers hun zomervakantie hebben uitgesteld."

Coronacrisis

Of het komt doordat de baantjes minder makkelijk voor het oprapen liggen, weet Nemeth niet, maar hij merkt dat jongeren veel actiever op zoek gaan naar werk en meer op eigen initiatief doen. Dat blijkt ook uit het rapport van FNV Young & United. Jongeren hebben opvallend minder vaak vakantiewerk gevonden via een uitzendbureau dan in voorgaande jaren (6 procent).

Volledig scherm De supermarkt is niet de enige plek waar jongeren wat geld kunnen verdienen in de vakantie. In de horeca mag dan nauwelijks tot geen werk zijn, in onder meer de logistiek, productie en klantcontact kunnen ze extra handen goed gebruiken, merken ze bij Olympia in Schijndel. © Olaf Smit

In plaats daarvan boren zij veel meer hun eigen netwerk, zoals familie en vrienden, aan. Ook blijft een groter deel bij de bijbaan die zij al hadden (31 procent). De groep vreest dat het door de crisis moeilijk is iets anders te vinden in de vakantieperiode.

Supermarkten hebben het druk genoeg

Bij Albert Heijn hebben meer jongeren aangegeven extra uren te willen maken. Doordat verre reizen naar landen als Indonesië en Maleisië niet konden doorgaan, zijn meer jongeren in Nederland gebleven deze zomer. De supermarkt was blij met die extra handen. Daardoor kon zij de vaste medewerkers makkelijker verlof geven. Die hadden het al druk genoeg gehad in tijden van corona. ,,Het is dus niet zo dat wij heel veel extra vakantiekrachten hebben aangenomen. Wel kunnen de vakantiekrachten die wij al hadden veel meer uur maken", zegt een woordvoerder.

Lekker sparen

Fassbender is één van die vakantiekrachten. Het was de bedoeling dat hij ongeveer tien uur per week zou werken. Nu draait hij bijna drie keer zoveel uur en kan hij in korte tijd de vakantie met zijn vrienden terugverdienen, die nog wel doorging. Ook hoopt hij alvast wat geld te kunnen sparen.

De supermarkt is niet de enige plek waar jongeren wat geld kunnen verdienen in de vakantie. In de horeca mag dan nauwelijks tot geen werk zijn, in onder meer de logistiek, productie en klantcontact kunnen ze extra handen goed gebruiken, merken ze bij Olympia in Schijndel. Het zijn sectoren waarin het arbeidsbemiddelingsbureau actief is. ,,Bij ons is de vraag naar vakantiekrachten dan ook niet afgenomen", zegt Renée Suzanne Koopmans namens Olympia.

Fassbender vindt het niet erg dat hij de komende weken vaker met groenten in zijn handen staat dan dat hij zijn vrienden ziet. ,,Hier heb ik ook sociale contacten met mijn collega's en de klanten in de winkel", zegt hij. ,,Bovendien vind ik het maar saai als ik de hele dag thuis op de bank zou zitten."