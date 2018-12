Van Wanrooij mag Torenblok bouwen in Gestel

update Arrestatie­team valt huis in Liempde binnen in zaak van ‘lopend onderzoek’

30 november LIEMPDE - Aan Den Dries in Liempde is vrijdagavond iemand opgepakt door een arrestatieteam. Dat gebeurde met veel machtsvertoon en het nodige geweld. Zo is de complete ruit aan de voorkant van het huis stukgeslagen.