Van zagerij naar woonhuis in Boxtel: twee jaar lang slapen in de hal

BOXTEL - Drie jaar verbouwen is niet niks, maar ook niet voor niks. De Boxtelse zagerij aan de Wilhelminastraat is weer helemaal in oude luister hersteld. ,,Dat er een compleet nieuw dak op de woning moest komen was niet in de begroting meegenomen.”

Volledig scherm Mart en Daisy in 2018, toen de ingrijpende verbouwing nog moest beginnen. © Marc Bolsius Daisy en Mart Renders kochten bijna drie jaar geleden de oude zagerij van Theo Steenbakkers aan de Wilhelminastraat in Boxtel met de bedoeling deze markante productiehal om te toveren in een moderne en volledig duurzame woning. Het karakter van het pand (gebouwd tussen 1926 en 1962) moest bewaard blijven. „Eigenlijk was het pand zelf de inspiratiebron”, benadrukt Daisy.

Nu, enkele jaren later kijkt het stel tevreden terug. De doelstelling is ruimschoots behaald. Niet dat alles precies volgens plan ging maar het meeste toch wel. „Dat er een compleet nieuw dak op de woning moest komen was niet in de begroting meegenomen”, merkt Daisy op. „Maar omdat we een volwaardig dakterras wilden, waar we een leuk feestje op kunnen geven adviseerde de architect ons te investeren in een nieuw dak”, vult Mart haar aan.

Woning voor 80 procent klaar

De woning is geheel energieneutraal en voor 80% klaar. Een jaar geleden verlieten ze de caravan, gestationeerd in de hal waarin zij twee jaar bivakkeerden. „We moeten nu wel erg wennen aan de ruimte die we hebben”, lacht Daisy. „Van een caravan naar een woonkamer van 17 meter lang is nogal een verschil”.

Als je door het huis loopt tref je tal van bijzondere details. De eettafel van drie meter voor tien personen is gemaakt van de oude zaagtafel. „Eigenlijk was de tafel nog langer, daarom hebben we de laatste meter maar tegen de muur omhoog laten lopen”, verklaart Mart. De lampen boven het keukenblok komen uit de loods, al de ijzeren elektrabuizen zijn opgeknapt, zichtbaar en in functie. En uiteraard is de uitstraling van de voorgevel helemaal bewaard gebleven maar toch helemaal vernieuwd.

Saillant detail: Ondanks het grote woonhuis dat gerealiseerd is in de oude zagerij heeft het stel nog maar een derde van de totale inhoud van het pand in gebruik. Wat ze met de overige ruimte gaan doen weten ze nog niet. „Er zal echt wel weer ooit een project ontstaan”, lacht Mart. „Op de bank zitten is niet echt mijn ding”.

Volledig scherm Het resultaat na de verbouwing. © Daisy Renders

Volledig scherm Een bijzonder kastje in de voormalige houtzagerij. © Daisy Renders