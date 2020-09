Van zingen tot ziekenwerkgroep tot uiltjes redden, Chris Snik doet het allemaal

Hij kijkt tevreden rond in het bijzaaltje de Uitwijk van de St. Theresiakerk in Lennisheuvel. „Mooie ruimte, hè? Hier vergaderen we altijd.” Chris Snik (69) is voorzitter van de Contactgroep St.-Theresia.

„Soort dagelijks bestuur zeg maar. Alle vier kerken van de Heilig Hartparochie hebben een contactgroep.” Overleg, klusjes, financiën. Genoeg te doen. Ook is Chris kartrekker van de Woord en Communievieringen en het bijbehorende koor dat daarbij hoort. „Ik ben bas. Denk ik. We streven naar mooi gezang, maar ’t is vooral de bedoeling dat iedereen kan meezingen.”

Hechte gemeenschap

Hij loopt via de tussendeur de kerk in en omvat het interieur met een brede armzwaai. „We proberen hier ook een andere sfeer te scheppen: op het snijvlak kerk en samenleving. Daar leent de kerk zich goed voor: charmant en niet groot.”

Dus zijn er klassieke concerten en thema-avonden, bijvoorbeeld over iconen. „Vinden mensen hartstikke leuk.” Op dat moment loopt Rian van der Heijden binnen; samen met Chris zit ze in de Contactgroep. „Dit houdt de gemeenschap levendig”, voegt ze eraan toe. „Het doet er écht toe.”

Ziekenwerkgroep

Dat geldt ook voor de ziekenwerkgroep, waarvoor Chris zich inzet. En ja, erg fijn om een eigen pastor te hebben. „Eigenlijk zijn we wel zelfstandig, hier in Lennisheuvel.” Hij glimlacht. „Een soort dorpje van Asterix en Obelix.”

Quote Ik heb het uiltje in mijn rugzak gestopt en klom de gewelven op om hem in de toren in de kerkuilen­kast te stoppen, maar een dag later zat ‘ie weer op het kerkhof Chris Snik

Uiltje in de rugzak

Vogelen, da’s ook een passie van hem. „Ik zit in het uilenbeschermingsclubje van de Vogelwerkgroep Boxtel.” Een tijd geleden zat er een jong kerkuiltje op het kerkhof. „Ik heb hem in mijn rugzak gestopt en klom de gewelven op om hem in de toren in de kerkuilenkast te stoppen, maar een dag later zat ‘ie weer op het kerkhof.”

Bevroren eendagskuikens

Chris zette het beestje in een doos en ging op zoek naar iets eetbaars. Dan maar zelf op muizenjacht? Hij grinnikt. „Nou nee, gelukkig konden we eendagskuikens krijgen, maar die waren bevroren. Bij de overbuurvrouw in de magnetron gelegd.” Hij schiet in de lach. „Even later kwam haar man thuis en hij keek in de magnetron wat ze die avond gingen eten…”