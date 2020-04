Vanuit je luie stoel de natuur in: ideaal en veilig in coronatijd

DEN BOSCH - Als het coronavirus ons dan toch verplicht thuis houdt, wat is er dan leuker om vanuit je luie stoel de natuur in te gaan? Monique Moors van Rombus Natuurfilms maakt dat mogelijk met filmpjes uit onder meer natuurgebieden in de regio Den Bosch. Overal in Nederland liet ze trouwens de camera draaien: en zo ontstond ‘Dwaalfilm.eu’ met meer dan 300 korte natuurfilmpjes.

Volledig scherm De konikpaarden. Veel Bosschenaren kennen die paarden van de polder bij de Treurenburg of bij het Kanaalpark waar ze lopen. © Monique Moors

De boomkikkers uit de Mortelen, de edelherten uit de Scheeken, de konikpaarden bij het Kanaalpark of de Treurenburg, de reeën in de natuur. Het zijn allemaal figuranten die je tegen kan komen in natuurfilmpjes van Monique Moors. Dus hoef je niet in de file de natuur in nu iedereen daar wil wandelen. Lekker in je luie stoel, kun je al die hoofdrolspelers uit de natuur veilig en van dichtbij bekijken.

Zwemmende zwijntjes op film vastgelegd

Ze kan het zich nog levendig herinneren. Ze ging 25 jaar geleden mee op een reisje naar de Donau en had toevallig een filmcamera bij. ,,Er zwom een zwijnenfamilie door het water naar de overkant en dat heb ik toen gefilmd. Ik was direct verkocht. Wat is dat leuk om te doen”, zegt Monique Moors van Rombus Natuurfilms.

Samenwerking met ARK Natuurontwikkeling

Later ontstond het idee om veel meer kleine, korte natuurfilmpjes te maken. ,,Ik werkte samen met ARK Natuurontwikkeling, die de laatste tijd het edelhertenproject doet in de Mortelen bij Boxtel. Maar later filmde ik ook met compagnon Willem Overmars. Waarbij het verhaaltje dat we vertellen steeds leidend is. Dat moet toegankelijk zijn voor een groot en breed publiek”, aldus Moors.

Volledig scherm Monique Moors aan het werk op de Wadden. © Archief Monique Moors

Nu, vele jaren later, heeft Moors een indrukwekkend aantal korte filmpjes gemaakt en staan die online op ‘Dwaalfilm.eu.’ ,,De laatste tijd ben ik veel op de Wadden te vinden. Ik maak daar met een team van deskundigen en gidsen, maar ook met tekstschrijvers ook weer een flinke serie korte filmpjes. Over de Wadden komen ook een groot aantal filmpjes online te staan.”

Volledig scherm Monique heeft ook filmpjes over de ree. © Domien van der Meijden

Monique Moors filmt uiteraard veel meer materiaal bij elkaar dan er elke keer past in een filmpje van anderhalve minuut. Zo heeft ze inmiddels vele duizenden uren aan filmmateriaal over de Nederlandse natuur. ,,Op de site kun je heel gemakkelijk op een dier naar keuze klikken. Allerlei dieren in verschillende landschappen komen zo voorbij. En het gaat zeker niet altijd over hele bijzondere dieren. Het is juist zo gemaakt dat een breed publiek het snapt en dat het aanspreekt. Een prima tijdverdrijf als je in deze coronatijd niet naar buiten kan of mag.”

Volledig scherm De atalanta die helemaal naar de Pyreneeën vliegt. © Domien van der Meijden

Zo staan er filmpjes over het Kempenbroek tussen Brabant en België op de site. Moors filmt hier onder meer de vlinder Atalanta. Een veelvoorkomende vlinder, maar wel met een speciale leefwijze. Deze vlinder vliegt in het najaar namelijk tot over de Pyreneeën om te overwinteren.

Of dan de boomkikker, waarvan er door Brabants Landschap honderden zijn uitgezet in het natuurgebied de Scheeken, Pailjaart en de Mortelen bij Boxtel. Moors laat in haar filmpje zien dat de benaming van dit diertje voor Nederland eigenlijk niet zo’n goede is. Want de boomkikker woont in Nederland vooral in de bramenstruiken, waar hij op warme voorjaars- en zomerdagen lekker luiert en insecten vangt.

Volledig scherm De reiger. © Domien van der Meijden

Wie vanuit zijn luie stoel en zonder verrekijker de zeearend wil zien die in de Biesbosch woont, klikt gewoon op de Biesbosch. Monique Moors is hier natuurlijk ook geweest en laat niet alleen die imposante zeearend voorbij komen, maar ook de lepelaars, visdieven, kievieten die over elkaar heen duiken en de kleine en grote (zilver)reigers.

Langs de Maas filmde Moors ook. Ze maakte er opnames van de konikpaarden die in het ‘wild’ langs de oevers leven. Ook Den Bosch heeft deze konikpaarden in de nieuwe natuurgebieden als het Kanaalpark bij het Máximakanaal. Grote grazers, zoals de tauros komen ook voor in de vele filmpjes. Een kudde van die taurossen woont in natuurgebied de Maashorst tussen Oss en Uden.

