Vechten om een nieuwe woning begint al bij de brochures

,,Kent u de Dolle Dwaze Dagen van de Bijenkorf? Zo'n gekkenhuis was het hier in Schijndel ook voor de verkoop van elf nieuwe woningen.”

De woorden van Marc Tummers van de gelijknamige makelaardij maken duidelijk hoe groot de vraag naar woningen is in Schijndel. ,,Mensen stonden letterlijk ruzie te maken om onze 250 brochures van de elf bungalows. We wilden een informatieavond houden in wijnbar De Buren over dit nieuwbouwproject, maar dat lukte niet eens. Het zag zwart van de mensen. Ik denk dat er zeker 300 man waren, het was gewoon niet leuk meer. We moesten eerder de mensen tot rust manen.”